Українці і бізнес зібрали для «Охматдиту» понад 300 мільйонів гривень за 41 годину — це рекорд

Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні «Охматдит» майже 302 мільйони гривень. Гроші зібрали за 41 годину — це рекорд за швидкістю закритого збору для такої суми.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Збір monobank із UNITED24 закрито — до нього долучилися 320 тисяч українців з 55 країн. Усі кошти підуть на відновлення зруйнованої лікарні.

Напередодні Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для відновлення і пообіцяв постраждалим родинам допомогу у 10 800 грн на кожного члена сімʼї. Уряд збільшуватиме фінансування у разі потреби.