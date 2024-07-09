Кількість жертв ракетної атаки на Київ зросла — в Шевченківському районі знайшли два тіла

У столиці України на трьох локаціях триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ, яка сталася вранці 8 липня. Кількість жертв продовжує зростати, оскільки рятувальники знаходять все більше тіл.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі у Шевченківському районі міста під завалами зруйнованого підʼїзду пʼятиповерхівки на Сирці знайшли тіло хлопчика, а вже вранці 9 липня — тіло ще одного загиблого дорослого. Кількість загиблих у цьому будинку зросла до девʼяти. Пошукові роботи тривають.

Загалом у столиці внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинули 27 людей, ще 117 людей постраждали. Серед них 10 дітей.

В Україні в цілому через ракетну атаку 38 загиблих і 190 поранених, повідомив Офіс президента. З 38 загиблих 10 — це жертви удару ракет по підприємству у Кривому Розі, а ще один загиблий — жертва ракетної атаки на Дніпро.