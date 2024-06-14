США, Канада і Британія попередили Молдову, що Росія готує заколот напередодні виборів у країні

Росія планує організувати в Молдові заколот, якщо проросійський кандидат не переможе на майбутніх президентських виборах.

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

За даними цих країн, Кремль прагне підірвати демократичні інститути Молдови напередодні виборів і референдуму щодо шляху Молдови до членства в ЄС, що пройдуть у жовтні 2024 року. Росія може вплинути на результати виборів і розпалити протести у країні, якщо там не переможе проросійський кандидат.

«Росія намагається сформувати у жителів Молдови негативне ставлення до урядів західних країн, молдовської влади та її спроможності приєднатися до Європейського Союзу. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку і верховенство права», — ідеться у спільній заяві країн.

Партнери попередили Молдову про можливі загрози. Вони вірять, що країна впорається із тиском і зможе зірвати ймовірні плани Кремля.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС. Керівник розвідки Молдови Александру Мустяца попередив, що Москва планує кампанію «безпрецедентної інтенсивності».