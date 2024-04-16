У Молдові визначили дату президентських виборів і референдуму щодо вступу до ЄС

У Молдові визначили дату виборів президента та проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу. Це відбудеться 20 жовтня.
Про це пише Bloomberg.
Конституційний суд Кишинева 16 квітня ухвалив рішення, яке вносить поправки до конституції і визначає європейську інтеграцію як стратегічну мету, що стало останнім політичним кроком до референдуму.
Обидва голосування, як на виборах, так і на референдумі, важливі для Молдови, оскільки росія намагається повернути країну у сферу свого впливу.
Нинішня президент Майя Санду прагне обратися на другий термін, щоб продовжити євроінтеграцію країни. Молдовська влада готується, що референдум щодо ЄС стане обʼєктом гібридних атак з боку росії, щоб відбити у населення бажання брати участь у ньому.
- У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку Москви, яка намагається підірвати зусилля країни в євроінтеграції.
- Раніше Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Євросоюзу проходитиме без Придністровʼя, оскільки регіон не контролюється молдавською владою. Також президентка попросила громадян Молдови підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби «завершити місію європейської інтеграції».