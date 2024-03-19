Президент Молдови визначилася, коли проведуть референдум про вступ країни в ЄС

Президент Майя Санду повідомила, що референдум щодо членства Молдови в Європейському Союзі запланований на жовтень 2024 року.

Про це передає Bloomberg.

Очільниця держави попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного референдуму, який відбудеться одночасно з днем президентських виборів. Остаточна дата проведення ще не відома.

Майя Санду закликала громадян не боятися гідбридних атак росії на Молдову й підтримати її членство в Євросоюзі, «оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир».

«Для більшості громадян Молдови Євросоюз є проєктом миру та процвітання, тоді як росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові», — додала вона.