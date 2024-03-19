Президент Молдови визначилася, коли проведуть референдум про вступ країни в ЄС

Президент Майя Санду повідомила, що референдум щодо членства Молдови в Європейському Союзі запланований на жовтень 2024 року.
Про це передає Bloomberg.
Очільниця держави попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного референдуму, який відбудеться одночасно з днем президентських виборів. Остаточна дата проведення ще не відома.
Майя Санду закликала громадян не боятися гідбридних атак росії на Молдову й підтримати її членство в Євросоюзі, «оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир».
«Для більшості громадян Молдови Євросоюз є проєктом миру та процвітання, тоді як росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові», — додала вона.
- У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку Москви, яка намагається підірвати зусилля країни в євроінтеграції.
- Раніше Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Євросоюзу проходитиме без Придністровʼя, оскільки регіон не контролюється молдавською владою. Також президентка попросила громадян Молдови підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби «завершити місію європейської інтеграції».