Bloomberg: росія готує «гібридні» атаки на Молдову напередодні виборів президента й референдуму про вступ до ЄС

Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, знайомі з оцінками британської розвідки.

Велика Британія поділиться розвідувальними даними з владою Молдови, щоб допомогти їй протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці, кажуть співрозмовники агентства.

Сьогодні, 30 квітня, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться в Лондоні з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити «підривне російське втручання». Також міністри оборони двох країн проведуть зустріч.

Минулого місяця керівник розвідки Молдови Александру Мустяца попередив, що Москва планує кампанію «безпрецедентної інтенсивності». Він заявив, що його країна виявила інформацію, яка свідчить про те, що росія прагне зірвати президентські вибори й референдум щодо ЄС цього року.