Bloomberg: росія готує «гібридні» атаки на Молдову напередодні виборів президента й референдуму про вступ до ЄС

Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.
Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, знайомі з оцінками британської розвідки.
Велика Британія поділиться розвідувальними даними з владою Молдови, щоб допомогти їй протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці, кажуть співрозмовники агентства.
Сьогодні, 30 квітня, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться в Лондоні з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити «підривне російське втручання». Також міністри оборони двох країн проведуть зустріч.
Минулого місяця керівник розвідки Молдови Александру Мустяца попередив, що Москва планує кампанію «безпрецедентної інтенсивності». Він заявив, що його країна виявила інформацію, яка свідчить про те, що росія прагне зірвати президентські вибори й референдум щодо ЄС цього року.
- У Молдові президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС пройдуть 20 жовтня. Обидва голосування важливі для Молдови, оскільки росія намагається повернути країну у сферу свого впливу.
- 20 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського. На думку США, росія працює над ослабленням молдовського уряду, який прагне тісніших звʼязків з Євросоюзом.
- У березні 2023-го у столиці Молдови відбулися проросійські мітинги. Із собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади та православні ікони. На мітинг також вийшла партія «Шор», яка відкрито симпатизує росії.
- У жовтні президент Молдови Майя Санду розповіла, що тодішній власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин планував влаштувати державний переворот у країні на початку 2023 року, щоб усунути її від влади.