У столиці Молдови тривають проросійські мітинги — вийшли пенсіонери з іконами і політики. Є затримані

Проросійські сили Молдови вийшли на протести в центр Кишинева. З собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади і православні ікони.

На мітинг також вийшла партія «Шор», яка відкрито симпатизує росії. Вже зафіксовані перші зіткнення громадян з поліцією. Затримано понад 50 людей.

Newsmaker зауважує, що від участі в акціях відмовилися партія PACE та Асоціація силових органів Scutul Poporului. Це сталося, коли влада 11 березня попередила про ймовірні масові заворушення під час протестів.

Голова Нацполіції Віорел Чернеуцану заявив, що серед мітингарів є російські провокатори. РФ хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові. За його словами, для заворушень сформували 10 груп по 10 людей. Сімох учасників груп поліція затримала напередодні.

Водночас о 12:50 надійшов виклик із повідомленням про те, що в аеропорту Кишинева нібито закладено бомбу, пише Newsmaker. Співробітників аеропорту й пасажирів евакуювали з будівлі.

За сьогоднішній день у Кишиневі вже було чотири неправдивих виклики про бомби.