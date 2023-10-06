Президент Молдови: Пригожин і «ПВК Вагнера» намагалися влаштувати держпереворот у країні

Президент Молдови Майя Санду розповіла в інтервʼю Financial Times, що власник «ПВК Вагнер» Євгеній Пригожин планував влаштувати державний переворот у країні на початку 2023 року, щоб усунути її від влади.
«Інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що це був план, розроблений командою Пригожина. Вони хотіли, щоб антиурядові протести перейшли в насильство. Ситуація справді драматична, і ми повинні захистити себе», — додала Санду.
За її словами, росія використовувала різні методи, щоб підкупляти виборців і протестувальників, і продовжує це робити. Наприклад, нелегально завозить гроші у країну, роздає банківські картки, випущені в Дубаї, організовує переміщення людей до рф через Грузію, щоб вони провезли гроші тощо.
Молдовські спецслужби виявили щонайменше €20 мільйонів російських фінансів, що зʼявилися у країні з політичною метою, але реальна цифра, за словами Санду, може бути більшою.
Водночас рф шантажувала Молдову, як каже президент, енергетичними ресурсами, кібератакувала, погрожувала заворушеннями в невизнаному Придністровʼї.
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського. На думку США, росія працює над ослабленням молдовського уряду, який прагне тісніших звʼязків з Євросоюзом.
- У березні 2023-го у столиці Молдови відбулися проросійські мітинги. Із собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади та православні ікони. На мітинг також вийшла партія «Шор», яка відкрито симпатизує росії.
- У жовтні 2022 року партію «Шор» внесли в санкційний список США як рух, повʼязаний з Іларом Шором, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови.