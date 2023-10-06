Президент Молдови: Пригожин і «ПВК Вагнера» намагалися влаштувати держпереворот у країні

Президент Молдови Майя Санду розповіла в інтервʼю Financial Times, що власник «ПВК Вагнер» Євгеній Пригожин планував влаштувати державний переворот у країні на початку 2023 року, щоб усунути її від влади.

«Інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що це був план, розроблений командою Пригожина. Вони хотіли, щоб антиурядові протести перейшли в насильство. Ситуація справді драматична, і ми повинні захистити себе», — додала Санду.

За її словами, росія використовувала різні методи, щоб підкупляти виборців і протестувальників, і продовжує це робити. Наприклад, нелегально завозить гроші у країну, роздає банківські картки, випущені в Дубаї, організовує переміщення людей до рф через Грузію, щоб вони провезли гроші тощо.

Молдовські спецслужби виявили щонайменше €20 мільйонів російських фінансів, що зʼявилися у країні з політичною метою, але реальна цифра, за словами Санду, може бути більшою.

Водночас рф шантажувала Молдову, як каже президент, енергетичними ресурсами, кібератакувала, погрожувала заворушеннями в невизнаному Придністровʼї.