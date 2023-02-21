Премʼєр Молдови підтвердив заяву Зеленського про плани росіян захопити аеропорт Кишинева

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що росія хоче відкрити новий фронт у його країні, зокрема, захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових рф.

Про це повідомляє Moldova 1.

«Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, зокрема ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського», — сказав Речан журналістам.

Він також зазначив, що молдовські інституції готові протистояти цим викликам. За словами Речана, Молдова значно посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію у країні минулої осені, тому влада зараз готова «до різних сценаріїв».

«Наше завдання — забезпечити мир і стабільність у країні, зокрема щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки», — наголосив премʼєр.