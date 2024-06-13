«Енергоатом» найближчими днями виведе у ремонт ще один енергоблок. Через це відключень світла може побільшати

Найближчими днями «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит в енергосистемі може збільшитись і відключення світла стануть частішими.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Однак, з іншого боку, як зазначають у компанії, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

Крім того, у «Енергоатомі» кажуть, що щорічні планово-попереджувальні ремонти необхідні для безпечної та ефективної експлуатації ядерних реакторів вітчизняних атомних електростанцій. Зазвичай такі роботи проводять у теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

Цьогоріч ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

Роботи виконують за графіком ремонтної кампанії, погодженим «Укренерго». Графік складений оптимально і враховує всю складність ситуації з енергопостачанням, кажуть у компанії.

За словами виконувача обовʼязків голови правління «Енергоатому» Петра Котіна, останніми місяцями компанія вже завершила ремонти трьох енергоблоків потужністю 2 420 мегават.

«Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171,84 мільйона кіловат електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», — каже Котін.

Що з енергетикою

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Серед іншого, вдарили по Дніпровській ГЕС. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.

Атаки призвели до браку власної генерації електроенергії, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Крім того, Україні не вистачало імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Через все це почали вводити графіки відключень світла.

Водночас 28 травня завершили ремонт чергового блоку АЕС — він додає енергосистемі 1 000 МВт потужності. Завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, а також сонячній генерації, світло по кілька днів не відключали.

У ніч на 1 червня росіяни вчергове масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергообʼєкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Під час обстрілу російські війська критично пошкодили обладнання на двох гідроелектростанціях.