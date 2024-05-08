Росіяни атакували обʼєкти енергоінфраструктури в семи областях

Сьогодні вночі росіяни ракетами й дронами атакували обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
В «Укренерго» уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів «Укренерго» в центральному регіоні.
Інші наслідки уточнюють, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали.
Галущенко наголосив на необхідності відповідального споживання електроенергії вранці та ввечері.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Вибухи лунали на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Вінниччині та Львівщині. Ракетна атака тривала дві години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно пʼять.