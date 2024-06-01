Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України

У ніч на 1 червня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наслідки ударів уточнюють, а енергетики вже працюють над їх ліквідацією

Керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив про ураження об’єкта енергетичної інфраструктури у своїй області. За попередніми повідомленнями, постраждалих внаслідок удару немає.

Також росіяни влучили в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров розповів, що в місті є руйнування: пошкоджені понад 20 житлових будинків і закладів соціальної сфери. Однак люди не постраждали.

Атаки на українську енергетику

Російська федерація цієї весни відновила масовані атаки по українській енергетиці. Під час обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.