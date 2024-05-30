В уряді пояснили, чому зараз немає потреби відключати світло

Енергетики вже кілька днів не обмежують постачання електроенергії споживачам завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Про це на засіданні уряду заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потреби системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову зафіксують значний дефіцит, «Укренерго» буде вимушене повернутися до графіків відключень», — зазначив він.

Водночас фахівці інтенсивно працюють над відновленням обʼєктів там, де це можливо. Також вони перебудовують енергосистему — роблять її децентралізованою та більш стійкою до атак.

Окрім цього, Кабмін ухвалив зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану. Тепер бізнес не вимикатимуть від електроенергії лише за умови, що він імпортує понад 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

Раніше частка імпорту повинна була становити не менше ніж 30% погодинного споживання протягом травня — вересня та 50% упродовж жовтня — квітня.