Журналіст із сектора Гази утримував у своєму будинку трьох ізраїльських заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що журналіст із сектора Гази Абдалла Альджамал був учасником угруповання ХАМАС і утримував у себе вдома трьох ізраїльських заручників — Альмога Меїра-Яна, Андрія Козлова, який має ізраїльське та російське громадянство, і Шломі Зіва.

Про це пише The Times of Israel.

Трьох заручників звільнили під час операції ЦАХАЛ 8 червня. Альджамал утримував їх разом зі своєю родиною. У ЦАХАЛ заявили, що це «ще один доказ того, що ХАМАС використовує цивільне населення як живий щит».

За словами керівника Euro-Med Human Rights Monitor Рамі Абду, бійці ізраїльського спецпідрозділу вбили Альджамалу, його дружину й батька під час штурму його будинку в секторі Гази.

Альджамал працював прессекретарем Міністерства праці в секторі Гази, яке підпорядковувалося ХАМАС. У 2019 році він написав колонку для катарського телеканалу Al Jazeera, однак компанія спростувала інформацію в медіа про те, що Альджамал їхній співробітник. Останнім часом він співпрацював з «Хронікою Палестини» — написав кілька статей про загибель палестинців у секторі Гази. Також нещодавно Альджамал написав кілька статей, присвячених операції ЦАХАЛ у Нусейраті — саме там розташовувався його будинок, де він утримував заручників

Звільнених заручників захопили в полон під час нападу бойовиків ХАМАС на музичний фестиваль Supernova 7 жовтня 2023 року. Вони провели в полоні 245 днів. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства здоровʼя в секторі Гази, через ізраїльську операцію зі звільнення заручників у Нусейраті загинули 274 палестинці та ще 698 постраждали.