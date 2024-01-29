Reuters: У нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН

Не 12, а 190 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA) брали участь у нападі бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Дані ізраїльської розвідки кажуть, що усі вони — члени ХАМАС, а деякі входять до угруповання «Ісламський джихад». Агентство Reuters ознайомилось із шестисторінковим звітом. Ось що там є:

11 співробітників працювали вчителями та водночас були бойовиками ХАМАС та «Ісламського джихаду». У доповіді є їхні імена та фотографії.

Один співробітник, який паралельно працював у школі, допомагав синові взяти в полон ізраїльтянку.

Один соцпрацівник вивіз до Гази тіло ізраїльського офіцера та координував рух терористів.

Ще один соцпрацівник був помічений у різанині в кібуці Беєрі, де вбили кожного десятого жителя.

Четвертий представник UNRWA був причетний до масових убивств на музичному фестивалі у Реїмі, де вбили понад 360 людей, і нападу на військову базу поруч.

У звіті сказано, що серед цих 190 палестинців є ліквідовані бійцями ЦАХАЛ — щонайменше двоє.