Reuters: У нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН

Не 12, а 190 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA) брали участь у нападі бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Дані ізраїльської розвідки кажуть, що усі вони — члени ХАМАС, а деякі входять до угруповання «Ісламський джихад». Агентство Reuters ознайомилось із шестисторінковим звітом. Ось що там є:
11 співробітників працювали вчителями та водночас були бойовиками ХАМАС та «Ісламського джихаду». У доповіді є їхні імена та фотографії.
Один співробітник, який паралельно працював у школі, допомагав синові взяти в полон ізраїльтянку.
Один соцпрацівник вивіз до Гази тіло ізраїльського офіцера та координував рух терористів.
Ще один соцпрацівник був помічений у різанині в кібуці Беєрі, де вбили кожного десятого жителя.
Четвертий представник UNRWA був причетний до масових убивств на музичному фестивалі у Реїмі, де вбили понад 360 людей, і нападу на військову базу поруч.
У звіті сказано, що серед цих 190 палестинців є ліквідовані бійцями ЦАХАЛ — щонайменше двоє.
- Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA), які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей і 253 викрали і вивезли до сектора Гази.
- Почалося розслідування. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Фінансування UNRWA на час розслідування призупинили США, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та Німеччина. Євросоюз поки фінансування не зупиняє, але може це зробити за результатами розслідування.
- Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і він докладе зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. ХАМАС усе заперечує.
- Створене в 1949 році Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії. Воно налічує 13 тисяч працівників у Газі.