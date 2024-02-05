ООН створила групу розслідування щодо Агентства для допомоги палестинцям. Працівників звинувачують у нападі на Ізраїль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу для розслідування діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Співробітників Агентства звинувачують у причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє пресслужба UNRWA.

Групу очолить колишня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна — їхнім основним завданням буде провести всебічну оцінку ефективності та діяльності UNRWA. Вона співпрацюватиме з трьома дослідницькими організаціями — Інститутом Рауля Валленберга у Швеції, Інститутом Крістіана Міхельсена в Норвегії та Данським інститутом з прав людини.

Розслідування розпочнуть 14 лютого. Перший звіт група подасть генеральному секретарю ООН наприкінці березня 2024 року, а остаточний звіт хочуть оприлюднити до кінця квітня.

Ця незалежна зовнішня перевірка відбуватиметься паралельно з розслідуванням, яке зараз проводить Управління служб внутрішнього нагляду ООН за звинуваченнями у причетності 12 співробітників Агентства до нападу на Ізраїль.

Що передувало

Створене в 1949 році Агентство ООН надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії.

Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA), які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 викрали і вивезли до сектора Гази. Reuters з посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджує, що в нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН.

Почалося розслідування. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Фінансування UNRWA на час розслідування призупинили США, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та Німеччина. Євросоюз поки фінансування не зупиняє, але може це зробити за результатами розслідування.

Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і країна докладе зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Кац стверджує, що «UNRWA — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази, у якому арабські держави залучать більше, ніж раніше.