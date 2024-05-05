Ізраїль закриває телеканал Al Jazeera в країні

Уряд Ізраїлю проголосував за закриття місцевих представництв катарського телеканалу Al Jazeera.
Про це повідомив офіс премʼєра країни Біньяміна Нетаньягу.
«Кореспонденти Al Jazeera завдали шкоди безпеці Ізраїлю і підбурювали проти солдатів ЦАХАЛу. Прийшов час вигнати рупор ХАМАСу з нашої країни», — заявив премʼєр.
Рішення передбачає закриття офісів каналу в Ізраїлі, конфіскацію обладнання для мовлення, недопущення журналістів каналу до ефіру, виключення каналу з кабельних та супутникових компаній, блокування його вебсайту.
Редакція Al Jazeera у відповідь назвала рішення уряду Ізраїлю «злочинним актом» і заявила, що «придушення вільної преси в країні суперечить міжнародному та гуманітарному праву».
- Al Jazeera залишалося в Газі протягом всієї війни, транслюючи сцени авіаударів і переповнених лікарень та звинувачуючи Ізраїль у масових вбивствах. Арабська версія мовника часто публікує дослівні відеозаяви ХАМАС та інших бойових угруповань у регіоні.