Ізраїль звільнив ще чотирьох заручників з полону ХАМАС під час операції в секторі Гази. Бойовики взяли заручників у полон під час нападу на музичний фестиваль Supernova 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Звільнені — 21-річний Альмог Меїр-Ян, 25-річна Ноа Аргамані, 27-річний Андрій Козлов, який має ізраїльське та російське громадянство, і 40-річний Шломі Зів. Стан усіх чотирьох оцінюють як добрий, зараз вони в лікарні на обстеженні.

Викрадення Ноа Арагамані потрапило на відео: вона ховалась у кущах разом зі своїм другом Авінатаном Ором. Її відвезли на мотоциклі, а чоловіка зловили та змусили йти з руками за спиною. Медіа також публікують зустріч Арагамані з її батьком після звільнення.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував відео разом зі звільненими заручниками. На фестивалі росіянин Андрій Козлов був охоронцем, його родина живе в Санкт-Петербурзі в Росії.

Для звільнення заручників ізраїльські військові одночасно здійснили два рейди на об’єкти ХАМАС у Нусейраті. Міністерство охорони здоров’я сектора Гази, підконтрольне ХАМАС, повідомило про понад 50 загиблих через ізраїльські авіаудари.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей захопили в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою з полону ХАМАС вдалося звільнити понад 100 людей.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

У квітні, коли премʼєр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про нову операцію ЦАХАЛ у Рафаху, в місті було понад мільйон палестинців. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Однак нещодавно Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, яку вже передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників, переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази, відновлення Гази і передача останків загиблих заручників їхнім родичам.