Ізраїль запропонував нову угоду для припинення війни в секторі Гази. Байден розкрив деталі

Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників — її передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару.

Про це на пресконференції заявив президент США Джо Байден, передає ВВС.

Байден каже, що пропозиція Ізраїлю складається з трьох етапів. Перший з них триватиме шість тижнів і включатиме повне припинення вогню, виведення Армії оборони Ізраїлю з усіх районів сектора Гази та звільнення частини ізраїльських заручників, зокрема жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотні палестинських заручників.

Байден зазначив, що припинення вогню і виведення ізраїльських військ дадуть змогу мирним палестинським жителям повернутися у свої будинки. Ізраїль зобовʼязався пропускати в сектор Гази по 600 гуманітарних вантажівок щодня — за умови припинення вогню це дозволить безпечно розподілити допомогу серед населення. Під час першого етапу Ізраїль і ХАМАС мають домовитися та перейти до другого етапу плану.

Другий етап включатиме переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази. За словами Байдена, повне припинення вогню на першому етапі триватиме, допоки ХАМАС та Ізраїль вестимуть переговори. В обмін на це всі живі заручники вийдуть на свободу. Така угода — єдиний шлях, щоб урятувати заручників, наголосив Байден.

Байден сказав, що Єгипет, Катар і США стануть гарантами угоди. Третій і останній етап включатиме передбачає відновлення Гази, а рештки загиблих заручників мають повернути їхнім родинам.

«Настав час, щоб ця війна закінчилася, щоб наступний день почався», — сказав Байден у кінці промови.

Президент США заявив, що запропонований план дає змогу покласти край стражданням ізраїльтян і палестинців, забезпечує безпеку Ізраїлю, відкриває шлях до регіонального регулювання і кращого майбутнього для всіх народів Близького Сходу.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

На момент оголошення премʼєром Ізраїлю Нетаньягу нової операції ЦАХАЛ у Рафаху в квітні в місті було понад мільйон палестинців. Військові наказали мирним евакуюватися до гуманітарних анклавів, де біженців мали забезпечити продовольством, водою, житлом і медичними послугами. За останніми даними, з огляду на нову військову операцію Ізраїлю, з Рафаху втекли майже 450 тисяч людей.

Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Водночас Міжнародний суд ООН у Гаазі 24 травня ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху, аргументуючи це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. Ізраїль же наполягає, що має право захищатися від загрози ХАМАС.