Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити наступ на Рафах у Газі

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху. Судді аргументували це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. За це проголосували 13 суддів із 15, два були проти.
Йдеться про так звані термінові тимчасові міри щодо Ізраїлю у межах позову, ініційованого ПАР та низкою інших країн.
У січні суд зажадав від Ізраїлю вжити заходів щодо недопущення геноциду палестинського населення у секторі Гази, а також сприяти покращенню гуманітарної ситуації. Тоді суд не вимагав повного припинення військової операції Ізраїлю проти угруповання ХАМАС (визнано терористичною у США та ЄС) у секторі Газа. Нинішнє рішення стосується саме Рафаха, а не всієї території сектору.
Ізраїль наполягає, що має право захищати себе від загрози ХАМАС. Міжнародний суд зобовʼязав Ізраїль протягом місяця подати звіт про виконання заходів, передбачених ухвалою.
Накази Міжнародного суду є юридично обов’язковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.
Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.
ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.
- 10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.
- 22 травня Норвегія, Ірландія та Іспанія оголосили про визнання державності Палестини. Після цього Ізраїль відкликав послів із цих країн для проведення консультацій.У Білому домі заявили, що Палестинську державу потрібно створити через прямі переговори з Ізраїлем, а не через одностороннє визнання.
- Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив 22 травня, що готовність Ірландії, Іспанії та Норвегії визнати державність Палестини є «винагородою терору».