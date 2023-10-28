Премʼєр Нетаньягу: Ізраїльські війська минулої ночі увійшли в Газу, розпочався другий етап операції

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався введенням нових наземних військ у сектор Газа минулої ночі.
Про це він заявив 28 жовтня на пресконференції в Тель-Авіві, яку цитує Times of Israel.
Нетаньягу заявив, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».
«Наші командири і солдати, що борються на ворожій території, знають, що нація та національне керівництво підтримують їх. Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі — заради нашого існування і для всього людства», — додав премʼєр.
- Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції.
- 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав авіаудари по сектору Гази, а 28 жовтня оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази (до цього були рейди). Від початку війни Ізраїль повідомляє про 1 400 загиблих, палестинці — про понад 7 тисяч.