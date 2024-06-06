Дрон ГУР атакував у Криму російський буксир

Морський дрон-камікадзе спецпідрозділу 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на 6 червня атакував російський рейдовий буксир.
Пресслужба ГУР МО повідомляє, що дрон поцілив у буксир проєкту 498 «Сатурн», який у складі Чорноморського флоту росії йде під шифром «Протей». Це двогвинтовий буксир-кантівник, призначений для обслуговування портів і військових баз. Його завдання — допомагати кораблям заходити в бухти й швартуватись.
У ГУР уточнюють, що буксир стояв в озері Панське, що поблизу селища Чорноморське. Дрон пробився через лінії оборонних загороджень і влучив у судно, що видно на відео.
Речник спецслужби Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що «судно знищили».
- У кінці травня дрони ГУР знищили у Криму два російські катери КС-701 «Тунець» і ще два пошкодили. Їх атакували в бухті Вузька морські Magura V5.
- Лише з початку 2024 року спецпідрозділ Group 13 ударними дронами Magura V5 знищив ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов» і швидкісний патрульний катер «Мангуст».