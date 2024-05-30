Дрони ГУР знищили в Криму два російських катери КС-701 «Тунєц»

Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на 30 травня атакував у кримській бухті Вузька два російських транспортно-десантних катери КС-701 «Тунєц».

ГУР МО повідомляє, що вони знищені.

Катери атакували надводними дронами-камікадзе Magura V5. Для відбиття атаки росіяни 32 рази підіймали в небо бойову авіацію (літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8) та вели хаотичний вогонь з 30-мм гармат та кулеметів. Це їм не допомогло — на опублікованому ГУР відео можна бачити влучання в один із катерів, який потім потужно вибухає.

У ГУР додають, що лише з початку 2024 року спецпідрозділ Group 13 ударними дронами Magura V5 знищив ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов» і швидкісний патрульний катер «Мангуст».