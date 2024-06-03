На Одещині військові ТрО будували командиру маєток. Тепер йому загрожує 12 років увʼязнення

Співробітники Державного бюро розслідувань вручили підозру командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» за те, що він залучив підлеглих до будівництва свого маєтку.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, в Одеській області на будівництві з 2023 року працювали троє військовослужбовців. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК). Йому загрожує 12 років позбавлення волі.
- На Львівщині заступник командира військової частини змушував солдатів будувати йому маєток. На Закарпатті була схожа ситуація — там працівник районного військкомату змушував солдатів будувати його маєток, його теж заарештували. На Одещині заступник командира батальйону однієї з військових частин у серпні 2022 року наказав військовим будувати йому дім під Одесою. Поки чоловіки працювали як будівельники, їм нараховували зарплату як військовим.
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