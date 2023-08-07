На Закарпатті заарештували працівника районного військкомату, який змушував військових будувати йому будинок

На Закарпатті суд відправив під варту із правом на заставу у 805 тис. грн працівника районного військкомату, який змушував солдатів будувати його маєток.
Про це повідомляє «Суспільне».
Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.
2 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який з початку березня цього року змушував солдатів будувати його маєток. Чоловік виявився уродженцем рф. Земельну ділянку під будівництво чоловік придбав під час війни, після чого побудував на ній приватну садибу. Нерухомість він оформив на близького родича.
- У червні у вже колишнього очільника одеського військкомату Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії. Після цього Верховна Рада ініціювала перевірку всіх військкоматів. Перші результати перевірки — понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи військкоматів, зараз перевіряють 102 керівників та їхніх заступників. Наприклад, у Запоріжжі очільник військкомату допомагав місцевим злочинцям ухилятися від відповідальності та виїжджати за кордон.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінені чоловіками, які отримали поранення на війні.