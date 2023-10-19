ДБР викрило начальника військової частини на Буковині — його бійці робили ремонти замість служби

Державне бюро розслідувань викрило начальника військової частини у Чернівецькій області, підлеглі якого ремонтували його будинок й отримували бойові виплати.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними бюро, командир доручив сержанту та солдату зробити капітальний ремонт його будинку замість військової служби. Вони отримували виплати в повному обсязі включно з «бойовими» доплатами по 100 тисяч гривень.

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Підозрюваний оформлював «присутність» військових на передових позиціях, щоб ті отримували гроші. Так тривало понад девʼять місяців.

Командиру військової частини вручили підозру в перевищенні влади в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), за що загрожує до 12 років увʼязнення. Сержанта та солдата підозрюють в ухиленні від військової служби під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.