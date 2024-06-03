Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів». Він спричинив масштабні протести в країні

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про «іноагентів», на який накладала вето президент країни Саломе Зурабішвілі. Закон набуває чинності відразу після підписання.

Про це Папуашвілі заявив на брифінгу, передає «Ехо Кавказу».

28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі — за це проголосували 84 депутати, проти — 4. За Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється підписати закон, то його у 5-денний термін підписує і публікує голова парламенту.

За законом протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи мають ухвалити підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».

Законопроєкт пропонує визначати «іноагентами» некомерційні юридичні особи та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону. Такі медіа та організації зобовʼязані самі звернутися до Національного агентства публічного реєстру і попросити зареєструвати їх як «іноагентів». Щороку вони мають подавати декларацію. Якщо «іноагенти» не будуть виконувати вимоги закону, їх чекає штраф 25 000 ларі. Мінʼюст Грузії отримає права моніторити організації та медіа, щоб виявляти «іноагентів». Підставою може стати звичайний письмовий донос.

Грузини виходили на масштабні протести проти цього закону. Опозиція стверджувала, що він копіює російський закон про іноземних агентів.