Президентка Грузії наклала вето на закон про «іноагентів»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон про «іноагентів», ухвалений парламентом у третьому читанні 14 травня.

Про це пише Sova.

«Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху... Цей закон має бути відкликаний», — сказала Зурабішвілі.

Вона передасть своє вето до парламенту вже сьогодні, 18 травня.

Утім, у правлячої партії «Грузинська мрія» достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.

Що відбувається у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Увесь час голосування супроводжували протести.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення у країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.