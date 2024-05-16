FT: Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про «іноагентів» набуде чинності

Євросоюз, імовірно, заморозить на невизначений строк заявку Грузії на вступ у ЄС, якщо закон про «іноагентів» набуде чинності.

Про це написала Financial Times із посиланням на трьох європейських чиновників.

Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.

У Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також відкрито закликав Грузію відкликати закон.

«Вибір подальшого шляху — у руках Грузії. Ми закликаємо владу Грузії скасувати закон, підтримати свою відданість шляху ЄС і просувати необхідні реформи», — зазначено в їхній заяві, яку опублікували 15 травня.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла раніше, що накладе на документ вето в разі його ухвалення. Але в керівної партії достатньо голосів, щоб подолати президентське вето.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому, остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Увесь час голосувань супроводжувався протестами.