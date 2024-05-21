Венеційська комісія рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів»

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів» у його нинішньому вигляді.

Висновок опублікований на сайті Ради Європи.

У комісії наголосили, що закон ухвалили за процедурою, яка не залишила місця для справжнього обговорення та змістовних консультацій, а також «за відвертого ігнорування занепокоєння значної частини грузинського народу».

Після аналізу тексту закону експерти комісії дійшли висновку, що встановлені законом обмеження прав на свободу вираження поглядів, свободу обʼєднань і права на недоторканність приватного життя несумісні з суворими критеріями, викладеними у Європейській конвенції з прав людини та Міжнародному пакті про громадянські й політичні права.

Також у комісії переконані, що закон створює ризик стигматизації, замовчування і, зрештою, ліквідації обʼєднань та ЗМІ, які отримують навіть незначну частину своїх коштів з-за кордону.

Згідно з висновком, існує великий ризик того, що під удар потраплять обʼєднання та ЗМІ, які критично ставляться до уряду, і їх ліквідація негативно вплине на відкриті, поінформовані громадські дебати, плюралізм і демократію.