Президент Євроради Шарль Мішель внесе питання Грузії в порядок денний найближчого саміту лідерів ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що внесе питання Грузії в порядок денний найближчого саміту лідерів країн ЄС.

Він нагадав, що торік у грудні Єврорада вирішила надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС за умови, що країна зробить відповідні кроки та проведе необхідні демократичні реформи.

Однак, за його словами, ухвалення грузинським парламентом закону про «іноагентів» є «кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС».

«Водночас грузинський народ чітко обирає майбутнє в Євросоюзі, і ми зробимо все, аби підтримати його амбіції. З цієї причини я додам Грузію до порядку денного наступного саміту лідерів країн ЄС», — заявив він.

Закон про «іноагентів» у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті законопроєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Всі етапи голосувань супроводжувалися масовими протестами в країні.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон.

Венеціанська комісія Ради Європи рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів» у його нинішньому вигляді.

Сьогодні парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі щодо закону про «іноагентів» і подолав її вето, остаточно затвердивши закон.

З огляду на це, президентка Грузії закликала громадян зібрати підписи для проведення референдуму про те, куди йти країні — «в європейське майбутнє чи в російське рабство».

США також сьогодні засудили рішення парламенту Грузії подолати президентське вето на «закон про іноземних агентів».

«Схваливши цей закон, владна партія відсунула Грузію далі від шляху до європейської інтеграції, проігнорувала євроатлантичні прагнення грузинських громадян, які тижнями виходили на вулиці, щоб протестувати проти цього законодавства. «Грузинська мрія» знехтувала оцінками Венеціанської комісії і застереженнями партнерів Грузії про те, що закон стигматизує громадянське суспільство і медіа й обмежить фундаментальні свободи», — заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.