Парламент Грузії подолав вето президента на закон про «іноагентів»

Парламент Грузії не врахував зауважень президента Саломе Зурабішвілі щодо закону про «іноагентів» і подолав її вето, остаточно затвердивши закон.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Проти мотивованих зауважень президента проголосували 66 депутатів, за подолання вето президента проголосували 84 депутати, проти — 4.

За Конституцією Грузії тепер закон у 3-денний термін передається президенту Грузії. Зурабішвілі в 5-денний термін може підписати й опублікувати його. Якщо вона відмовиться підписувати, закон у 5-денний термін підпише й опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Таким чином, документ може бути опублікований уже в перших числах червня. За законом протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи мають ухвалити підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».

У Єврокомісії заявили, що шкодують про рішення Грузії й нагадали, що ухвалення закону призводить до відступу принаймні від трьох із дев’яти кроків, викладених у рекомендації ЄК щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

«ЄС та його країни-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події. Ми продовжуємо підтримувати грузинський народ і визнаємо вибір переважної більшості з них за європейське майбутнє своєї країни», — додали в ЄК.

Біля будівлі парламенту Грузії вже збираються протестувальники, правоохоронці посилюють там заходи безпеки.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Всі етапи голосувань супроводжувалися протестами.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон.

Венеціанська комісія Ради Європи рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів» у його нинішньому вигляді.