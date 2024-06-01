Завтра по всій Україні діятимуть ліміти на світло

Завтра, 2 червня, по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для населення і промисловості.

Про це повідомили в «Укренерго».

Ліміти діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 00:00. У разі їх перевищення запроваджуватимуть відключення світла.

Водночас критичної інфраструктури це не торкнеться.

Інформацію про те, коли саме будуть відключення в тому чи іншому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Що з енергетикою

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.

Атаки призвели до браку власної генерації електроенергії, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Крім того, Україні не вистачало імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Через все це почали вводити графіки відключень світла.

Водночас 28 травня завершили ремонт чергового блоку АЕС — він додасть енергосистемі 1 000 МВт потужності. В уряді пояснили, що завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, а також сонячній генерації, світло кілька днів не відключали. Водночас влада досі закликає ощадливо використовувати електроенергією, інакше «Укренерго» буде вимушене повернутися до графіків відключень.