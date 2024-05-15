AP: США нададуть Ізраїлю зброї та боєприпасів на мільярд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила ключовим законодавцям, що направить Ізраїлю додаткову зброю і боєприпаси на суму понад $1 мільярд.

Про це агентству Associated Press повідомили троє помічників конгресменів.

Це перше постачання зброї до Ізраїлю, про яке стало відомо після того, як цього місяця адміністрація Байдена призупинила передачу бомб.

Новий пакет включає близько $700 мільйонів на танкові боєприпаси, $500 мільйонів на тактичні машини і $60 мільйонів на мінометні снаряди, повідомили помічники конгресменів.

Коли саме зброю передадуть Ізраїлю, невідомо. Двоє помічників конгресменів сказали, що ця поставка не є частиною довгоочікуваного пакета зовнішньої допомоги, який Конгрес ухвалив, а президент Байден підписав минулого місяця.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.