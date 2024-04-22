WSJ: Ізраїль готується до ліквідації сил ХАМАС в їхньому останньому оплоті – місті Рафах на півдні сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до ліквідації сил палестинського руху ХАМАС в їхньому останньому оплоті — місті Рафах у півдні сектора Гази, де зараз перебувають понад мільйон жителів сектору.
Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
У публікації зазначається, що останніми днями Повітряні сили ЦАХАЛ завдавали ударів по цілях у Рафаху. Але наземна операція поки що не розпочалася, хоча підготовка до неї ведеться.
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що планується евакуація мирного населення перед проведенням операції у цьому районі. Військові розраховують переселити мешканців Рафаху до гуманітарних анклавів, де біженці мають забезпечуватись продовольством, водою, житлом та медичними послугами.
За словами єгипетських чиновників, поінформованих про плани Ізраїлю, готується переселення мирних жителів з Рафаху до Хан-Юнісу та інших районів. У Каїрі виходять з того, що операція з евакуації мешканців Рафаха триватиме два або три тижні і проводитиметься в координації зі США, Єгиптом та іншими арабськими країнами, такими як Обʼєднані Арабські Емірати. Очікується, що бойові дії в Рафаху триватимуть щонайменше шість тижнів.
США при цьому чинять тиск на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче велику кількість жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.
Влада Ізраїлю однак має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які знаходяться в Рафаху. Також є задача ліквідувати лідерів бойовиків. Однією з головних цілей є спроба знайти та врятувати вцілілих ізраїльських заручників, яких уже 200 днів терористи утримують у секторі.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектору Гази.
- За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
- 7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».