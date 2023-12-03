Reuters: Ізраїль хоче створити буферну зону у секторі Гази після війни

Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, Ізраїль повідомив про свої плани сусіднім Єгипту і Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році. За словами джерел, також про це повідомили Туреччину.

Офіційний представник ОАЕ не відповів прямо на запитання, чи повідомили Абу-Дабі про буферну зону, але сказав: «ОАЕ підтримуватимуть будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами».

«План більш детальний. Він базується на трирівневому процесі й почнеться з наступного дня після [ліквідації] ХАМАС», — сказав радник із зовнішньої політики прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Офір Фальк.

За його словами, ці три рівні включають знищення ХАМАС, демілітаризацію сектора Гази і дерадикалізацію ексклаву.