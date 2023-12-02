Армія оборони Ізраїлю відновлює бойові дії в секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська «повною мірою повернулися до бойових дій» після того, як ХАМАС порушив угоду про припинення вогню.

Про це пише The Times of Israel.

За словами Йоава Галланта, він наказав відновити вогонь після відмови ХАМАС звільнити 15 жінок і двох дітей за угодою про перемирʼя.

«Ми продовжуємо саме там, де зупинилися», — додав міністр.

Також він зазначив, що останніми днями оглянув сектор Гази з повітря та прикордонну територію із землі, назвавши результати відновлення наступу ЦАХАЛ «приголомшливими».