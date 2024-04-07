Війська Ізраїлю вийшли з півдня сектора Гази. Лишилася одна бригада

Сьогодні вночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада.
Про це повідомляє Times of Israel.
Бої на півдні Гази, в районі міста Хан-Юніс, тривали чотири місяці поспіль. Зараз там лишилася одна бригада — «Нахаль». Її завдання — гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає сектор Гази.
Коридор дозволяє Армії оборони Ізраїлю проводити рейди в північній і центральній частині Гази, не даючи палестинцям повертатися на північ анклаву. Коридор також дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.