Пентагон підтвердив, що США поставили на паузу поставку понад 3 тисяч бомб ізраїльським військам

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що минулого тижня Штати призупинили постачання бомб для ЦАХАЛ, побоюючись, що Ізраїль таки розпочне повномасштабний напад на місто Рафах (південь сектора Гази), передає AP.

За словами очільника Пентагону, США поставили на паузу поставку «однієї партії боєприпасів з великим корисним навантаженням».

«Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб Ізраїль мав засоби для самооборони. Але попри це ми зараз переглядаємо деякі короткострокові поставки допомоги у сфері безпеки в контексті подій, що розгортаються в Рафаху», — додав він.

Один з чиновників на умовах анонімності поділився з AP деталями призупиненої поставки: йдеться про 1,8 тисячі 2000-фунтових бомб і 1,7 тисячі 500-фунтових.

Білий дім може призупинити й майбутні поставки, зокрема комплексів наведення. Видання Axios 5 травня писало, що ізраїльський уряд серйозно занепокоєний через таке рішення США. Штати тривалий час активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції нападу на Рафах. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.

У ніч проти 6 травня ЦАХАЛ почав операцію в Рафаху. У східні райони міста заїхали танки, а піхота взяла під контроль КПП «Рафах», який відділяє сектор Гази від Єгипту. Водночас почались авіаудари по місту. ЦАХАЛ стверджує, що бʼє по цілях ХАМАС.