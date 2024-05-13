«Київський метрополітен» оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар

Наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі і т. ін.

Метро на Виноградар

Нові станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

У грудні того ж року Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва. Метрополітен встиг сплатити 4 мільярди гривень (з ПДВ). Частина авансу у розмірі 139 мільйонів гривень повернулася в бюджет Києва.