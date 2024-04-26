Метро на Виноградар: у бюджет Києва повернули 139 мільйонів гривень від компанії-підрядника

Господарський суд Києва стягнув з компанії-підрядника, яка мала будувати метро на Виноградар, до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори встановили, що компанія отримала гроші з бюджету Києва на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар і поклала їх на депозитні рахунки, завдяки чому заробила відсотків на понад 139 мільйонів гривень.

Ще в жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом щодо стягнення цих грошей з підрядника на користь Київської міської ради.

Господарський суд столиці у 2022 році задовольнив позов прокуратури, через рік Північний апеляційний суд залишив це рішення в силі, але Верховний суд направив справу на новий розгляд.