Welt: Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, його обговорюють з Києвом

Посли Європейського союзу погодили проєкт безпекової угоди з Україною. Наразі його обговорюють і узгоджують з Києвом. На початку липня за планом угоду мають фіналізувати.
Про це пише видання Welt, яке отримало документ у своє розпорядження.
Угода стосуються політичної, військової та економічної допомоги Україні, доки вона не стане членом Євросоюзу і НАТО. За нею ЄС має гарантувати довгострокову матеріальну військову допомогу, гуманітарну, фінансову та торговельну допомогу, а також надання притулку біженцям. Також ЄС зобовʼяжеться підтримувати і допомагати з реформами, брати участь у відбудові та підтримувати Україну на дипломатичному рівні.
У разі подальших нападів на Україну члени ЄС протягом 24 годин проведуть негайні консультації щодо потреб України, хоча цей пункт є у всіх окремих двосторонніх безпекових угодах, які Україна підписала із союзниками.
Проєкт на 11 сторінках із грифом «конфіденційно» погодили посли 27 країн-членів.
- Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з Фінляндією, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Данією, Нідерландами, Італією, Францією та Латвією. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку та мають термін дії 10 років.
- Найближчими місяцями очікується підписання двосторонніх угод про безпеку зі США, країнами Північної Європи й однією з Балтійських країн. Президент Володимир Зеленський у квітні сказав, що зі США він розраховує підписати угоду в травні-червні. У цей період мають укласти договори зі Швецією і Норвегією, а з однією з країн Балтії — у квітні.