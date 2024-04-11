Україна та Латвія уклали безпекову угоду. Ось її текст

Україна та Латвія зобовʼязуються зміцнювати довгострокове безпекове співробітництво у військовій та невійськовій сферах, як це визначено в Угоді про 10-річну підтримку та безпекові зобовʼязання.

Сфера застосування Угоди

Латвія зобовʼязується надавати Україні всебічну й довгострокову військову та невійськову підтримку, зокрема у сферах політичної, військової допомоги, у відбудові, а також у сферах економічній, фінансовій та гуманітарній.

Сфери військової підтримки

Латвія підтверджує свій намір надавати довгострокову військову підтримку Україні.

Також сторони прагнутимуть забезпечити такий рівень військового потенціалу України, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Латвії Україна була здатна надати їй ефективну військову підтримку.

Латвія поставила собі за мету на 2024, 2025 і 2026 роки надавати Україні необхідну військову підтримку в розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту щорічно, включно з військовою підготовкою і постачанням техніки та озброєнь у наземній, повітряній, морській і кіберелектромагнітній сферах, за умови наявності відповідних можливостей і ресурсів. У 2024 році Латвія надасть Україні близько €112 млн військової підтримки.

Латвія зобовʼязується продовжувати фінансові внески до Комплексного пакета допомоги НАТО для України (CAP), який на Вільнюському саміті був розвинутий у багаторічний інструмент. Пакет спрямований на посилення оперативної сумісності українських Сил безпеки й оборони з НАТО та відбудову оборонного сектора України. Загальний внесок Латвії до CAP НАТО становить €3,3 млн, щорічні внески до CAP НАТО у розмірі €2 млн заплановані на 2024 та 2025 роки.

Реформи в секторі безпеки й оборони

Латвія визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони. Україна підтверджує, що вона продовжуватиме брати участь у комплексних демократичних реформах у секторі безпеки й оборони, зокрема у просуванні оборонних реформ і модернізації.

Важливо, щоб майбутні реформи здійснювалися відповідно до Річної національної програми України, яка була розроблена на основі рекомендацій країн-членів НАТО.

Латвія сприятиме ухваленню та виконанню безпекових зобовʼязань ЄС перед Україною, зокрема щодо зміцнення сектора безпеки й оборони України та вдосконалення необхідних для цього реформ.

Коаліція безпілотників для України

Латвія бере на себе зобовʼязання створити навчальний центр та полігон для тренувань безпілотних літальних апаратів, надавати фінансову та матеріальну допомогу для досягнення цілей коаліції, а також координувати підтримку серед союзників України.

Лікування та реабілітація солдатів

Латвія продовжить реабілітацію та лікування українських військовослужбовців.

Морська безпека

Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародної співпраці у сфері морської безпеки відповідно до Конвенції ООН з морського права та інших міжнародно-правових документів. Україна та Латвія працюватимуть над варіантами розвитку військово-морського потенціалу України.

Сфери невійськової підтримки

Учасники продовжать виконувати зобовʼязання Українсько-латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, які є основою для просування економічного співробітництва.

Латвія сприятиме єдиному підходу ЄС щодо України, зокрема через Ukraine Facility, щоб Україна могла розраховувати на передбачуваний фінансовий потік, необхідний для макрофінансової стабільності, відновлення та інтеграції в ЄС.

Поки Україна не стане повноправним членом ЄС, вона залишатиметься пріоритетом політики Латвії у сфері співробітництва з метою розвитку. Латвія продовжуватиме підтримувати проєкти співпраці з розвитку, повʼязані з питаннями ЄС.

Енергетика

Латвія продовжуватиме підтримувати зміцнення, розвиток та відновлення енергетичної інфраструктури України. Країна також сприятиме гуманітарному розмінуванню, зміцненню кібербезпеки, боротьбі з пропагандою.

Учасники поглиблюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки.

Санкції

Поки триває війна, Латвія залишатиметься прихильником жорстких санкцій ЄС проти відповідних секторів російської економіки та третіх країн, які підтримують війну, наживаються на ній або допомагають обходити санкції.

Учасники надаватимуть один одному актуальну інформацію про підстави для санкцій згідно з відповідними зобов’язаннями та національним законодавством.

Відбудова

Латвія бере на себе зобовʼязання брати участь у довгостроковій відбудові України, зосередивши свою діяльність та інвестиції в пріоритетному порядку в Чернігівській області та місті Чернігові. У період із 2024 по 2026 рік Латвія виділяє 15 млн євро на реалізацію проєктів реконструкції з акцентом на відновленні обʼєктів соціальної інфраструктури, психологічній підтримці жінок та передачі досвіду, особливо з питань, повʼязаних з інтеграцією до ЄС.

Співпраця у разі майбутнього нападу

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну сторони протягом 24 годин проведуть двосторонні консультації.

Припинення дії Угоди не вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалене до дати припинення її дії, якщо тільки учасники не вирішать інакше.

Підписано y Вільнюсі 11 квітня 2024 року у двох примірниках, кожний англійською, українською та латвійською мовами, при цьому всі тексти є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні текст англійською мовою має переважну силу.