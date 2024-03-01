Київ і Амстердам уклали безпекову угоду. Ось її текст

Україна і Нідерланди 1 березня 2024 року уклали угоду про довгострокову підтримку й співробітництво у сфері безпеки. Підтримка України за угодою триватиме 10 років.

Офіс президента оприлюднив повний текст угоди.

Нідерланди надаватимуть довгострокову військову підтримку Україні для самооборони, стійкості та стримування майбутньої російської агресії. Крім того, у 2024 році Нідерланди нададуть €2 мільярди військової підтримки.

Військова підтримка

Нідерланди допоможуть Україні адаптувати й модернізувати Збройні сили для захисту від агресії росії і на випадок майбутніх зовнішніх агресій. Країни співпрацюватимуть для того, щоб інтегрувати військові та невійськові інститути безпеки України до стандартів Європейського Союзу і НАТО.

Нідерланди спільно очолять Коаліцію військово-повітряних сил. Також країна зробить значний внесок у морську коаліцію та інші коаліції спроможностей.

Україна забезпечить, щоб військова допомога Нідерландів застосовувалася виключно для самооборони України та проти військових цілей. Крім того, у разі збройної агресії проти Нідерландів Україна зобовʼязується надати ефективну військову допомогу.

Також Нідерланди навчатимуть українських військових.

Оборонна промисловість

Нідерланди співпрацюватимуть з Україною для розвитку української оборонно-промислової бази. Крім того, Україна співпрацюватиме з Нідерландами у сфері промислового виробництва та операційних знань, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів.

Економічна стабільність і відновлення

Нідерланди зроблять свій вагомий внесок серед держав та інституцій-донорів у відновлення та реконструкцію України. У свою чергу, Україна обіцяє витрачати цю підтримку в ефективний і прозорий спосіб.

Країни працюватимуть над розвитком підприємництва України, покращенням регуляторного середовища, залученням інвестицій у конкретні проєкти, що відповідають інтересам обох сторін (наприклад, «зелені» технології, цифрова трансформація),та фінансовою підтримкою і відновленням малих і середніх підприємств (МСП).

Також Нідерланди допоможуть у гуманітарному розмінюванні України. А ще шукатимуть законних шляхів, за допомогою яких російські активи використають для підтримки України.

Невійськові загрози безпеки

Нідерланди й Україна співпрацюватимуть, щоб Україна могла запобігати, виявляти і протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом посилення співпраці у сфері кібердипломатії, надання технічної допомоги Україні, а також підвищення її кіберстійкості.

Притягнення росії до відповідальності

Нідерланди сприятимуть ефективному розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів в Україні, а також підтримають створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні.

Навесні 2024 року Нідерланди проведуть конференцію на рівні міністрів під назвою «Відновлення правосуддя для України» в Гаазі. Також Нідерланди пропонують розмістити за певних умов майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі.

Також особливістю угоди є те, що в ній вперше закріпили підтримку культурної спадщини України, зокрема в межах виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Санкції

Учасники продовжать працювати над тим, щоб ціна агресії для росії далі зростала, зокрема за рахунок санкцій та експортного контролю.

Україна і Нідерланди надаватимуть одна одній оновлену інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Євроатлантична інтеграція

Україна обіцяє проваджувати реформи правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектора безпеки і державного управління. Також просуватимуться оборонні реформи й модернізація оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами. Реалізація Україною цих реформ є ключовою в контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Учасники угоди підтверджують, що майбутнє України — в ЄС і НАТО.

Майбутня агресія

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну країни проведуть консультації для визначення відповідних подальших кроків.

Ця угода може бути змінена й доповнена за письмовою згодою учасників.