Залужного призначили послом України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський 9 травня призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Відповідний указ № 316/2024 опублікований на сайті ОП.
Раніше цього ж дня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.
Залужний подав рапорт про звільнення після того, як військово-лікарська комісія визнала його непридатним, 9 березня з посиланням на джерела повідомило видання ZN.UA.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим Володимир Зеленський зустрівся із Залужним — вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ. Президент запропонував Залужному й «надалі бути в команді».
- 7 березня 2024 року стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Британській стороні відправили запит на агреман.