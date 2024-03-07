Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Відомство спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман — попередню згоду уряду держави перебування на прийняття посла іншої держави.

«Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Раніше послом України у Сполученому Королівстві був Вадим Пристайко, якого президент звільнив з посади в липні 2023 року. Ось його заява про відставку.