Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ.
Відомство спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман — попередню згоду уряду держави перебування на прийняття посла іншої держави.
«Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Раніше послом України у Сполученому Королівстві був Вадим Пристайко, якого президент звільнив з посади в липні 2023 року. Ось його заява про відставку.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим Володимир Зеленський зустрівся із Залужним — вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ. Президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».