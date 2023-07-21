Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це йдеться в указі № 442/2023.

Також Пристайко не буде постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Причини звільнення офіційно не повідомляли, проте минулого тижня Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» заяву президента про те, що він готовий щодня дякувати міністру оборони Британії Бену Воллесу за військову допомогу.

Що сталось?

Після саміту НАТО у Вільнюсі агентство Bloomberg писало, що деякі лідери розлютилися через критику Володимира Зеленського в соцмережах у перший день саміту у Вільнюсі 11 липня. Увечері того ж дня на спільній вечері, коли Джо Байден пішов, президента України закликали «охолонути та подивитися на повний пакет, нові зобовʼязання щодо членства і гарантій».

Тоді ж Воллес заявив, що Україна має більше дякувати партнерам. Зеленський потім запевняв, що Україна дуже вдячна народу Британії, усім дотичним до допомоги премʼєрам й особисто Воллесу.