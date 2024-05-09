Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

Про це йдеться в указі президента № 309/2024.

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, призначивши на цю посаду Олександра Сирського.

Залужний подав рапорт про звільнення після того, як військово-лікарська комісія визнала його непридатним, 9 березня з посиланням на джерела повідомило видання ZN.UA.

7 березня 2024 року стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Британській стороні відправили запит на агреман.