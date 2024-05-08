Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. За даними слідства, Коломойський таким чином хотів помститися юристу за відмову співпрацювати в оборудці.

Про це повідомили в Національній поліції України та Офісі генпрокурора.

Бізнесмен мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план. Тож він із погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь отримав відмову юриста.

За це Коломойський найняв через свого охоронця членів злочинного угруповання для нападу на чоловіка.

У серпні 2003 року в середмісті Феодосії посеред дня четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Нападники завдали потерпілому ударів металевим прутом по голові та ножових поранень у груди, живіт і спину. Убити чоловіка зловмисникам завадила його дружина, а лікарям вдалося врятувати його життя.

Тоді правоохоронці затримали нападників, їх засудили до увʼязнення від 6 до 12 років. Вони дали свідчення і тепер у правоохоронців є докази проти бізнесмена.

А Коломойському за організацію замовного вбивства загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

У рамках цієї справи в чотирьох регіонах сьогодні проводять 23 обшуки — збирають додаткові докази.

Нині Коломойський перебуває під вартою через іншу справу.