Суд залишив в СІЗО Ігоря Коломойського до червня, але зменшив заставу до 1,96 млрд грн

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою до 2 червня 2024 року бізнесмена Ігоря Коломойського, але вкотре зменшив суму застави — з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда гривень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на одну зі сторін засідання.

Суд відхилив прохання відпустити Коломойського на поруки народного депутата й не прийняв аргументи відмовити в арешті через стан здоровʼя бізнесмена. Суд задовольнив вимоги прокурора.